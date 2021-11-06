Исполнительная власть Латвии взяла «вверх» над Богом

Аргументы Недели → Общество 13+

6 ноября 2021, 16:27 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: Татьяны Тимуки

Все идет к тому, что в Латвии запретят невакцинированным людям молиться! Именно. Так решил министр юстиции Латвии Янис Борданс.

15 ноября, когда начнется выход из локдауна, религиозные организации должны работать в «зеленом режиме»: вход в храмы, церкви только с ковид-сертификатом.



А что делать тем верующим, которые не прошли вакцинацию по нескольким причинам: хронические заболевания, убеждения и т.д.?



А вот тут все интересно и «обтекаемо»: министр юстиции Латвии встретился с представителями религиозных организаций и отметил, что «все общество должно быть солидарно и ясно, что единственным способом победить пандемию – вакцинация». Конечно, молиться невакцинированным никто не запрещает – индивидуально! Да, церкви должны быть открыты для индивидуального посещения!



А, что же представители религиозных организаций Латвии?



Как сообщает пресс-служба министерства юстиции, то «религиозные организации приветствовали тот факт, что церкви, храмы открыты для индивидуального посещения».



А, что значит индивидуальное посещение?



Никто не объяснил. И на сайте Латвийской Православной Церкви нет никакого объяснения. Это, кстати, случается регулярно. На неудобные вопросы ЛПЦ предпочитает не отвечать!



Я понимаю так, что нужно звонить в храмы и договариваться об индивидуальном посещении: например, в два часа дня церковь закрыли для всех, кроме одного человека… Так сколько же людей смогут посетить за день храм? Невакцинированных… Да и вакцинированные должны будут подождать… Или же каждому верующему без прививки отведут, допустим, пять минут на молитву… Вариантов много!



Я все понимаю, что существует вирус, пандемия… Но тогда почему же границы открыты: многие латвийцы, особенно, чиновники регулярно путешествуют… Да и состоятельные латвийцы не отказывают себе в этом удовольствии.



Я понимаю так, что 15 ноября невакцинированным вход в храм по «определенному распоряжению», а вот кафе, рестораны, торговые центры и т.д. посещать вакцинированным можно? Но тогда, почему же и вакцинированные болеют ковид и даже умирают. Видимо, контакт с невакцинированным происходит.



Странно…



А мне на ум пришло: с лета в Латвии стали «пропагандировать» сатанизм: например, совершенно официально рисуют нечисть на стене школы, а в центре города стоит памятник, прости, Господи, сатане… Так стоит ли удивляться, что исполнительная власть в Латвии запрещает молиться верующим!



Вы только подумайте: латыши запрещают православным верующим молиться! А как иначе? Латыши, обычно, католики, лютеране… Да и если была команда «фас на вакцину», то латыши, встав в шеренгу, резво отправились «на укол». А вот с нацменьшинствами так не получается – не титульные привыкли думать, анализировать, да и некоторые священнослужители, что скрывать, не дают благословения на вакцину! А, прости, Господи, сатана все жаждет новой крови…



Я не знаю, какому Богу покланяется министр юстиции Латвии, но знаю, что «американскому»… А там сами знаете сколько сект, религиозных направлений… Латвия – маленькая страна и многое становится известно… если ты серьезный журналист… Года два назад, я от влиятельного, юридически грамотного человека услышала о том, что министр юстиции Латвии, как только вступил на свой пост, то моментально «побежал» к послу США в Латвии «жаловаться» на несовершенство юридической системы в стране… Комментарии, увы… Все и так ясно.



А, что думают латвийцы?



«Бесссссссовщина!»



«Уже нормальных слов не осталось! А кто такой Борданс? Господь Бог, чтобы командовать верующими и приказывать в каком режиме работать? Борданс – кто? Главный Архиепископ Латвии?»



«Сатанинские слуги, которые придумывают эти правила и продвигают «метку зверя». Рано или поздно, но они и их семьи предстанут перед Божьим судом! А тем, кто в печали, отчаянье – молитесь! Молитесь дома и не теряйте веру!»



«Тебя накажут, с@ сын!»



Кстати, а мне не совсем ясно: речь идет только о православных, католиках? А к синагоге это относится?



Я задала этот вопрос своей коллеге-еврейки… Вот какой ответ получила: «Да ты что? Латыши не хотят скандала на весь мир! Подумай, что будет… Поднимется шум: латыши запрещают евреям молиться! Ты как это представляешь?»



Православные! Очередной раз нашу веру втаптывают в грязь «чухонцы! Всегда Русь славилась тем, что правую веру отстаивают с оружием! Вспомните Святого Сергия Радонежского, который благословил двух молодых иноков временно выйти из монашеского чина и взять оружие, чтобы сокрушить Орду! А время ВОВ, когда икона Казанской Божией Матери поднялась в воздух и благословила войнов… Или мы забыли о вере?

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости