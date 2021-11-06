Бывший зять Ельцина рассказал о его любви к оружию

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6 ноября 2021, 15:28 Источник: blog/dyachenko_a

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Алексей Дьяченко рассказал о том, что Борис Ельцин был неравнодушен к оружию и охоте. Он перечислил особенно интересные экземпляры оружия, которые находились в арсенале первого президента России.



Алексей Дьяченко:



- Штуцер с горизонтальным расположением стволов (Holland & Holland). Модель «Теодор Рузвельт». Калибр .500/.450 NE. Подарок первого Президента Казахстана Назарбаева. По легенде, президент США Теодор Рузвельт очень любил африканскую охоту, особенно на крупного зверя. С возрастом стрелять из крупного калибра .700 NE или .500 NE ему стало не комфортно из-за большой отдачи и тогда он обратился в знаменитую английскую оружейную фирму Holland & Holland с заказом на что-то не менее мощное, но с более щадящей отдачей. Англичане создали новый патрон с .500-й гильзой, пулей калибра .450 и штуцер под него. Оружие получилось замечательное и реально с не очень сильной отдачей (сам проверял). Собственно, поэтому модель так и называется – «Теодор Рузвельт». Было изготовлено чуть больше десятка единиц этой модели и оставшиеся образцы являются сегодня реальным раритетом. Пару лет назад я посетил магазин Holland & Holland в Лондоне и показал им фотографии с серийным номером. Немедленно появился главный менеджер с толстенной книгой, где была регистрационная запись, что конкретно этот образец был изготовлен в 1904 году по заказу семьи Ротшильдов. Дальше оказалось, что в 1931 году штуцер был привезен из Германии для ремонта поврежденной ложи и замены боевой пружины. Владелец не указан. Непонятно, каким образом он потом оказался у президента Казахстана. Возможно, трофей эпохи Великой Отечественной войны.



Полуавтоматический карабин «Медведь-3». Калибр .308 Win. Магазин — 5 патронов. Спецзаказ. На шейке ложи инициалы ЕБН. Подарил в 1991 году Барсуков Михаил Иванович. По какому поводу, не помню. Но Борис Николаевич не любил полуавтоматические карабины, да и приклад коротковат был для его габаритов. Увидев мой неподдельный интерес, он произнес: «Нравится? Бери».



Гладкоствольный полуавтомат 12 калибра МЦ 21-12. Спецзаказ. Это ружье было подарено Ельцину еще в бытность его первым Секретарем Свердловского обкома. Борис Николаевич очень его любил, но со временем оно настолько износилось, что стали происходить осечки. Затвор стал клинить, и пришлось перейти на Beretta. Я вышел с предложением в Ельцин-Центр выставить это ружье как экспонат. Охота для Бориса Николаевича была единственным хобби, и я посчитал уместным как-то отобразить это в экспозиции. Но понимания я не нашел. Товарищ, которому это поручили, стал ссылаться на какие-то бюрократические препоны, и дело заглохло.



Карабин Sauer 202. Три сменных ствола. Калибры .30-06 Springfield, .243 Win. и 9,3х64. Кто подарил, не помню. Стволы были явно сделаны по индивидуальному заказу. На 100 метров рассеивание было меньше квадратного сантиметра. Карабин очень понравился Борису Николаевичу. Как только тов. Фертиков, бессменный начальник охотхозяйства «Завидово», вручил его Ельцину, Президент тут же с ним умчался на охоту. И тут произошло непредвиденное. Дело в том, что у карабина был специфический кнопочный предохранитель, к которому Борис Николаевич не привык. Чтобы поставить на предохранитель, нужно было нажать на кнопку, расположенную сверху шейки ложи, сразу за затворной рамой. А чтобы снять с предохранителя, нужно нажать на кнопку, расположенную снизу, перед спусковой скобой. Борис Николаевич поймал в прицел добычу, нажал на спуск и… выстрел не случился. Бывалые охотники поймут, какие эмоции захлестнули первого Президента. Он молниеносно вернулся на базу, схватил свой любимый CZ и к вечеру вернулся обратно с добычей.





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