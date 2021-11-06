Вакцинация и вера: разговор двух коллег

Аргументы Недели → Общество 13+

6 ноября 2021, 16:38 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: Татьяны Тимуки

Вакцинироваться или нет? Пожалуй, этот вопрос волнует многих людей: одни считают, что прививка просто необходима, а иные придерживаются версии, что пока стоит подождать…



Но есть и такое мнение, которого придерживаются некоторые верующие люди: мол, нас этой вакциной «чипируют», а это грех! И нет дозволения-благословения на вакцинацию.



Да, бытует такое мнение. Об этом говорят тихо и оглядываясь, но говорят. Лично я не слышала ни от одного священнослужителя, что не следует «уколоться», но, справедливости ради отметим, что люди говорят.



Хочу поделиться своим разговором с моей коллегой Оленькой из Таллина, которая работает редактором в «Православном Собеседнике».



Оленька – девушка умная, верующая, интеллигентная и образованная. Более того, как и я из семьи врачей.



- Танюш, врач очень рекомендует пройти мне вакцинацию, ибо говорит, что я дважды чудом избежала заражения вирусом! Анализ крови показал, что у меня совсем нет антител против коронавируса, а это – группа риска и тяжелые последствия. Что ты думаешь?



- Знаешь, то, что вирус существует – факт. То, что у многих людей, которые заболели, тяжело проходит лечение - факт. Я консультировалась с врачами, и они настаивают, что вакцинация просто необходима! Но, у меня есть несколько вопросов, на которые не могу получить ответа: сейчас в Латвии и вакцинированные стали болеть, умирать. Есть определенная статистика. Врачи говорят, что погибают вакцинированные люди, которые имеют серьезные хронические заболевания, например, диабет, сердечно-сосудистые проблемы. Но тогда вопрос: семейный врач почему не обратил на это внимание? Если человек диабетик, то он же проходит обследование, получает рецепт на инсулин от врача... Так же и с сердечниками. Такие заболевания не обходятся без наблюдения специалиста! Я понимаю так, что можно предупреждать… Да и позиция, например, латвийского правительства, мягко говоря, агрессивная: санкции тем, кто не привился!



- Надо же, как государство заботится о гражданах! Палкой загоняют в светлое будущее! Согласна с тобой. Никогда прежде, чтобы спасти нашу жизнь, правительство не грозило нам увольнением с работы, или не пустить в магазин за продуктами, или запретить поехать к родне без «аусвайса». Сейчас такая тенденция и в Эстонии – прививайтесь, а то постепенно введем «санкции»… Подумай сама, никогда прежде не перечеркивалось медицинское понятие «индивидуального подхода к пациенту», как и медицинские тайны, этика, демократия. А все ради чего? Только ради него, священного укола, ради «сакрального причастия» к нему каждые шесть месяцев. Я высказываю только свое мнение.



- Но вирус то распространяется во всем мире! И это не разновидность гриппа, а совершенно другой вирус. Каким иным способом бороться?



- А как насчет последствий? У моей хорошей знакомой возникла проблема после вакцины – инсульт. А у другой – сын спортсмен, который стал инвалидом. Вакцинация не должна выкашивать людей!



- Я согласна, но заболевание относительно новое, и вакцины еще не изучены хорошо… знаешь, мне никто из врачей не может сказать о последствиях четко… Впрочем, и «приблизительно». Я никогда не была против вакцинации, но с каким упорством, прям маниакальным, например в Латвии, нас пытаются «уколоть», что просто пугает…



- Ради чего прививка? Я вот стала задумываться об этом. Ради принадлежности к этому «таинству новой нормальности». Посадить подобно инсулиновой зависимости на иглу весь мир и «сделать «диобетиками» всех? Знаешь, что мне это напоминает? Первая «доза» бесплатно, а потом зависимость. Недавно прочитала пост Роберта Кеннеди в социальных сетях… Послушай… «Вакцины для Билла Гейтса являются стратегической филантропией, которая питает его многие компании, связанные с вакцинами, и дает ему диктаторский контроль над глобальной политикой в области здравоохранения. Одержимость Гейтса вакцинами, кажется, подпитывается мессианской убежденностью, что он предопределен, чтобы спасти мир с помощью технологий и готовности экспериментировать с жизнями людей. Гейтс взял на себя управление Индийским национальным консультативным советов и в результате каждому ребенку до 5 лет было сделано 50 вакцин против полиомиелита. Индийские врачи обвиняют компанию Гейтса в том, что эта вакцина парализовала 496 000 детей в период с 2000 по 2017 год. В 2017 году правительство Индии отменило режим вакцинации Гейтса, и частота паралича полиомиелита упала». Понимаешь? Деньги, эксперимент над людьми…



- Олюша, я еще несколько лет назад от некоторых священнослужителей слышала, что наступит такое время, когда людей будут «контролировать» по средствам «кода-чипа»… Тогда мне казалось, что это просто ересь, но сейчас, когда в любые заведения можно зайти только с ковид-сертификатом, где есть код-контроль, то невольно задумаешься. В Таллине много верующих привито?



- Это выбор каждого индивидуально. Понятно, что никто из священников публично не скажет, что против вакцинации… Понимаешь? Да, есть те, которые эти вопросы «обходят» - ни да, ни нет… Мне пока благословение на вакцину не дали…. Подожду…

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости