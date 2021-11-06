Экс-министр финансов Данилюк считает, что действующие власти Украины устроят украинцам «веерное отключение» электричества

Аргументы Недели → Общество 13+

6 ноября 2021, 13:37

фото: Facebook.com/o.danyliuk/

Александр Данилюк, бывший министр финансов Украины, экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), напомнил украинцам про жизнь в 90-е, когда в стране боролись с нехваткой энергоносителей, тупо отрубали электричество на несколько часов ежедневно.

Данилюк рассказал, что объявления - начиная с 17 ноября в сутки будут выключать свет с 8 утра до 18 вечера - стали массово появляться в селах Киевской и Хмельницкой областей. Данилюк не исключает, что и сейчас в период энергокризиса действующие украинские власти не станут изобретать велосипед и начнут действовать старыми методами.

По мнению бывшего украинского чиновника, Украине грозит «веерное отключение» электричества. «Вполне вероятно, что такой режим будет введен по всей стране. Велкам ту 90-е», — написал Данилюк у себя в Facebook. Данилюк прогнозирует, что за «веерным отключением» последует остановка промышленных предприятий, закрытие ТРК, среднего и малого бизнеса. Все работает на электричестве.

Он заключил: «Добавьте еще к этому ограничение через самоизоляцию и картина, которая вырисовывается, получается совсем апокалиптической».

«Как гражданин, очень хотелось бы услышать отчет президента, объясняющий, почему Украина не закупала газ летом, когда он был дешевым и доступным. Почему Украина подкатилась к покупке электроэнергии у Лукашенко и России и кто за это ответит?» - пишет Данилюк.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости