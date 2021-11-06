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Психолог предложил экзаменовать девушек перед в вступлением в брак

, 13:10

Психолог предложил экзаменовать девушек перед в вступлением в брак
Фото: pixabay.com

Психолог Филипп Литвиненко предложил ввести для российских девушек госэкзамен по отношениям перед вступлением в брак.  

Литвиненко обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину. По мнению психолога, такой экзамен поможет женщине «управлять мужчиной» и благотворно скажется на браке: «Я предлагаю запретить на государственном уровне выходить женщинам замуж, пока они не сдадут госэкзамен по отношениям, в рамках которого они смогут подтвердить, что разбираются в мужчинах достаточно».

Всех женщин надо защитить на законодательном уровне от ненадежных мужчин и нездоровых браков.

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