Психолог предложил экзаменовать девушек перед в вступлением в брак
6 ноября 2021, 13:10 Анастасия Иванова
Психолог Филипп Литвиненко предложил ввести для российских девушек госэкзамен по отношениям перед вступлением в брак.
Литвиненко обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину. По мнению психолога, такой экзамен поможет женщине «управлять мужчиной» и благотворно скажется на браке: «Я предлагаю запретить на государственном уровне выходить женщинам замуж, пока они не сдадут госэкзамен по отношениям, в рамках которого они смогут подтвердить, что разбираются в мужчинах достаточно».
Всех женщин надо защитить на законодательном уровне от ненадежных мужчин и нездоровых браков.
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