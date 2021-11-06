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Жена ресторатора и телеведущего Ивлева беременна

, 12:58

Жена ресторатора и телеведущего Ивлева беременна
Фото: соцсети

Известный российский ведущий Константин Ивлев готовится стать отцом в третий раз. Об этом сообщила молодая жена Валерия Ивлева.

Журналистка и модель младше своего избранника на 19 лет. Она призналась, что находится на четвертом месяце беременности, и пара уже готовится стать родителями: «Мне почти 30 лет, и этот малыш станет для нас очень долгожданным ребенком. Он будет расти окруженным любовью, да и уже сейчас он ей окружен. По-другому и не может быть в семье, где любовью наполнено абсолютно все». Валерия добавила, что отлично себя чувствует и не сомневается, что ее супруг станет замечательным отцом.

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