Милонов захотел стать священником

Аргументы Недели → Общество 13+

6 ноября 2021, 12:47 Анастасия Иванова

Фото: Instagram

Депутат Госдумы Виталий Милонов поделился планами на будущее. В эфире программы «Антонимы» он рассказал, кем бы хотел быть в 60 лет.



Милонов признался, что в будущем видит себя районным чиновником, который «делает движ», или священником. По словам Виталия, он желает разрушить «мифы о синих пиджаках» — управленцах, которые «приезжают в деревню на Land Cruiser, вываливаются в дорогих туфлях, некрасивых, безвкусных, пиджаках и начинают говорить с народом».

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