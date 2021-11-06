Милонов захотел стать священником

Депутат Госдумы Виталий Милонов поделился планами на будущее. В эфире программы «Антонимы» он рассказал, кем бы хотел быть в 60 лет.
Милонов признался, что в будущем видит себя районным чиновником, который «делает движ», или священником. По словам Виталия, он желает разрушить «мифы о синих пиджаках» — управленцах, которые «приезжают в деревню на Land Cruiser, вываливаются в дорогих туфлях, некрасивых, безвкусных, пиджаках и начинают говорить с народом».
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