В Челябинске стало меньше любви

Аргументы Недели → Общество

6 ноября 2021, 12:08 Анна Семенова

Челябинцы стали реже признаваться в любви. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

По уровню доброты в сердце наш город оказался на 33 месте.

В двенадцатый раз специалисты Brand Analytics исследовали эмоциональное состояние россиян. Так называемый «Индекс любви» позволяет оценить уровень социальной напряженности.

Для расчета индекса берут русскоязычные упоминания «любви» и «ненависти» от первого лица в настоящем времени среди 894 миллионов публичных постов и комментариев пользователей в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники, Instagram, Youtube, Facebook, Twitter, LiveJournal, а также на форумах и в блогах.

82,42% постов было посвящено все-таки любви, лишь 18,56% — ненависти. Специалисты отметили, что даже в самых «токсичных» регионах агрессии стало меньше. Самые добрые и любящие люди живут в Крыму, ЯМАО и Костромской области.

Челябинская область с начала года потеряла 12 пунктов и оказалась по уровню любви на 33 месте.

Чаще всего в любви признаются пользователи «Инстаграма». А самой злой соцсетью традиционно остается Твиттер.

Адресатами любовных сообщений, как правило, становятся друзья, родители и… работа. Интересно, что именно они же чаще всего встречаются и в сообщениях со словами ненависти и агрессии.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости