Полиция ворвалась на премьеру фильма о Пригожине в Нью-Йорке

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6 ноября 2021, 12:01

Американские силовики разогнали зрителей пришедших на премьеру кинокартины «16-й», посвященной Евгению Пригожину, в нью-йоркском кинотеатре Angelika Film Center & Café. Об этом сообщают зрители фильма в социальной сети Twitter.



Как сообщает аккаунт Jay_Belichick в Twitter, полиция Нью-Йорка ворвалась в кинотеатр в начале показа кинокартины "16-ый" и попросила всех зрителей покинуть помещение.



На видео снятом на мобильный телефон видно, что полицейские в форме Нью-йоркского Департамента полиции заходят в зал и заставляют зрителей покинуть свои места.





Произошло это вечером 5 ноября. Ранее другой кинотеатр уже отказал фильму в прокате. Тогда фильм должны были показать вечером 3-го числа. Продюсер фильма «16-й» Сергей Щеглов рассказал РИА Новости, что она должна была состояться в кинотеатре Film Society of Lincoln Center. Однако по неизвестным причинам кинотеатр без всякого уведомления просто взял и отменил показ.



После выборов 2016 года в Штатах началось большое разбирательство по поводу «российского вмешательства». Главным фигурантом стал российский бизнесмен Евгений Пригожин, известный по всему миру как «Повар Путина». В своей резолюции члены Палаты представителей и Сената США предпринимателя назвали «угрозой национальной безопасности». На протяжении двух лет спецпрокурор США Роберт Мюллер вел расследование о «российском вмешательстве» в выборы. В итоге Мюллер объявил о завершении расследования, признав, что так и не обнаружил свидетельств «сговора» между победившим на выборах Дональдом Трампом и российской стороной.

США внесли Евгения Пригожина и три предположительно связанные с ним компании в санкционный список по обвинению во вмешательстве в американские выборы.

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