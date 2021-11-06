Православные верующие отмечают Дмитриевскую родительскую субботу

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6 ноября 2021, 08:00

Храм Христа Спасителя, pixabay.com

Православные верующие сегодня отмечают Дмитриевскую родительскую субботу. Этот день предназначается для всеобщего поминовения усопших перед днем памяти святого великомученика Димитрия Солунского.

Дмитриевская суббота изначально посвящалась поминовению воинов. Согласно преданию, ее установил Дмитрий Донской после Куликовской битвы.

В 1903 году был издан императорский указ о совершении в этот день в войсковых частях панихиды по воинам, погибших на поле брани.

В народе Дмитриевская родительская суббота стала днем памяти всех усопших родных. Согласно традиции, во многих областях России в этот день поминки совершаются непосредственно на могилах, сопровождаются трапезой, а также воспоминанием добрых качеств и поступков покойных.

Кроме того, прихожане в этот день приносят еду в храм для бедных и бездомных.

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