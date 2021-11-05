Духовник Пафнутиево-Боровского монастыря, известный старец Власий скончался от последствий COVID-19

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5 ноября 2021, 18:45 Источник: Патриархия

Старец Власий, фото: pafnuty-abbey.ru

Ушел из жизни известный старец Власий. Духовник Пафнутиево-Боровского монастыря Калужской епархии схиархимандрит Власий заразился коронавирусной инфекцией и скончался от последствий COVID-19 4 ноября, в день памяти Казанской иконы Божией Матери. Старцу Власию было 87 лет.

"Преставился ко Господу духовник Пафнутиева Боровского монастыря схиархимандрит Власий (Перегонцев)", - появилось вчера сообщение на сайте обители.

Схиархимандрит Власий (в миру Иван Вячеславович Перегонцев) родился 8 февраля 1934 г. в Смоленской области. Его семья была верующей. По окончании школы поступил в Смоленский мединститут. Но из-за религиозных убеждений и посещений служб всоборе подвергся травле и преследованиям в институте. Оставив учебу, переехал в город Мичуринск Тамбовской области. Там он встретился со своим духовным наставником отцом Иларионом (Рыбарем), с которым переехал в Закарпатье, в монастырь свв. Флора и Лавра. Пропавшего студента объявили в розыск, и он вынужден был сменить имя, был наречен Петром. Через пять лет был пострижен в иночество с именем Власий в честь Власия Севастийского, 11 лет был келейником у о. Илариона.

С закрытием монастыря в период хрущевских гонений вернулся в Смоленск, где был принят на работу в Успенский собор псаломщиком и регентом и сблизился с епископом Смоленским Гедеоном (Докукиным). Он позднее рукоположил его в сан иеродиакона и иеромонаха.

В 1972 г. в связи с назначением епископа Гедеона управляющим Новосибирской епархией переехал вместе с ним в Новосибирск.

Позднее служил в Тобольске, в Тюмени, в Белгородской области.

В 1991 г. по благословению митрополита Калужского и Боровского Климента назначен духовником возрождающегося Пафнутьево-Боровского монастыря.

В 1998 г. у старца диагностировали рак. Он уехал в Русский Пантелеимонов монастырь на Афоне и пробыл там в затворе шесть лет. В 2003 г. вернулся в Боровский монастырь.

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