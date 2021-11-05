Латвийский юрист: Ситуация в Латвии напоминает лагерь ГУЛАГ

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5 ноября 2021, 17:11 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Коронавирус Латвию «накрыл» основательно: в стране локдаун, больницы с ковид-больными переполнены, на дворе комендантский час. Сегодня у латвийцев один актуальный вопрос: «Когда же мы вернемся к нормальной жизни?»

Понятно, что простой латвиец этого знать не может, а вот министр здравоохранения Латвии Даниэль Павлютс уж точно может ответить на этот вопрос!

«Я – кризисный министр и моя главная задача – до начала весны сдержать пандемию и вернуть Латвию к нормальной жизни. Этому я посвящаю всю свою энергию. Я благодарю всех медиков за их борьбу за жизни более, чем 1500 пациентов, находящихся в больнице с ковид, а также всех жителей, которые приняли решение вакцинироваться».

Министр здравоохранения Латвии привел пример Дании, где идет всеобщая вакцинация, которая является единственным способом преодоления пандемии.

В Латвии процесс вакцинации идет не настолько хорошо, как надобно: все дело в том, что люди не верят словам чиновников, а те в свою очередь действуют силовыми методами: запрещают невакцинорованным посещать крупные центры, парикмахерские, театры, кафе, спортивные зала и т.д.

Латвийский юрист, доктор юридических наук Юрис Рудевскис назвал ситуацию, которая сейчас происходит в Латвии с лагерем ГУЛАГ…

«Ситуация в Латвии в психологическим смысле можно сравнить с лагерем ГУЛАГ: заключенные деморализованы, и конечно, не верят охране лагеря. А если надзиратель в этом лагере скажет, вот, этот человек крадет у вас хлеб, остальные кидаются на него и разрывают на части. Это то, что происходит в Латвии».

Согласна! Тех, кто не хочет «слушать» американского премьера Латвии Кришьяниса Кариньша – враг народа! И жить нормальной жизнь он не имеет право! Чем не ГУЛАГ?

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