В Латвии работает «интернет-полиция»

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5 ноября 2021, 16:44 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Министр внутренних дел Латвии Мария Голубева заявила латвийским СМИ, что рабочая группа, которая занималась проблематикой преступлений на почве ненависти, завершила свою работу. Одним из серьезных моментов – разработка концепции «интернет-полицейских».

«Это полицейские, которые будут следить за событиями и работать непосредственно в киберсреде в Интернете. Они будут следить за происходящим и выявлять проявление угроз. И тогда смогут принять меры против тех, кто представляет угрозы», - заявила глава МВД Мария Голубева.

В чем суть?

Если, например, человек, сидящий у компьютера в Англии, пишет гадости о людях в Латвии, то возможно, что он вообще не собирается подвергать людей опасности. Но, по мнению министра г-жи Голубевой, совершенно правильно, если бы административная ответственность возникла и в этих случаях.

Можно сделать вывод, что Латвию «накрывает» тотальный контроль.

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