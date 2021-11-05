В Латвии работает «интернет-полиция»

Министр внутренних дел Латвии Мария Голубева заявила латвийским СМИ, что рабочая группа, которая занималась проблематикой преступлений на почве ненависти, завершила свою работу. Одним из серьезных моментов – разработка концепции «интернет-полицейских».
«Это полицейские, которые будут следить за событиями и работать непосредственно в киберсреде в Интернете. Они будут следить за происходящим и выявлять проявление угроз. И тогда смогут принять меры против тех, кто представляет угрозы», - заявила глава МВД Мария Голубева.
В чем суть?
Если, например, человек, сидящий у компьютера в Англии, пишет гадости о людях в Латвии, то возможно, что он вообще не собирается подвергать людей опасности. Но, по мнению министра г-жи Голубевой, совершенно правильно, если бы административная ответственность возникла и в этих случаях.
Можно сделать вывод, что Латвию «накрывает» тотальный контроль.
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