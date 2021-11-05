На автозаводе «Урал» для бизнес-партнеров и подрядчиков ввели QR-коды
5 ноября 2021, 13:30 Анна Семенова
Рабочие Миасса хотят победить распространение вируса хотя бы внутри предприятия.
Генеральный директор завода Павел Яковлев заявил, что все гости миасского предприятия теперь смогут попасть внутрь только при наличии QR-кода.
По мнению руководителя, здоровье сотрудников должно быть выше бизнес-интересов. Пока же ситуация с коронавирусом очень напряженная. И есть задача заработать коллективный иммунитет хотя бы в пределах завода.
На сегодняшний день прививку от ковида получили уже треть сотрудников. Каждый день на предприятии работает пять прививочных пунктов. В первых рядах привились те, кто по долгу службы часто бывает в командировках.
На данный момент все подрядчики, бизнес-партнеры, члены делегаций и прочие «сторонние» люди, которым необходимо посетить автозавод, должны предъявить сертификат о вакцинации.
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