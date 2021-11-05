В Крыму погоня легкового автомобиля за мусоровозом закончилась стрельбой​

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5 ноября 2021, 12:01 Источник: Аргументы недели-Крым

Водитель легковушки посчитал себя обиженным поведением мусоровоза и бросился за ним в погоню, достав пневматический пистолет.

Инцидент случился 4 ноября около 11 утра в районе Фиолентовского кольца.

Водитель мусоровоза рассказал, что, объезжая ДТП они с водителем л/а «Киа» немного «пободались», хотя приоритет был явно за грузовиком. «Он не хотел меня пропускать», - уверен водитель мусоровоза.

В итоге позже «Киа» догнала грузовик, и водитель выпустил пять пуль в водительскую дверь, а одна влетела в оконный проем двери, пробив лобовое стекло.

Водитель коммунальной техники уверен, что спасли его от смерти его предусмотрительность (он не выглядывал) и неудобное положение для стрельбы водителя «Киа».

Полиция нашла и задержала злоумышленника. Им оказался 34-летний житель города. Увидев записи камер наружного наблюдения установленные на грузовике, он признал вину, объяснив ее горячностью – по его словам мусоровоз не пропустил его хотя он очень спешил и давал водителю грузовика понять это.

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