Олег Шелягов: Идеи Ленина мы давно похоронили, пора похоронить и его тело

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5 ноября 2021, 11:57

Фото: Global Look

В Сети опубликовали видео с «проснувшимся Лениным». Ролик прокомментировал владелец холдинга Ritual.RU Олег Шелягов.

По сюжету Владимир Ильич просыпается в Мавзолее и спрашивает у охранника: «А Сталина уже нет? А бог есть? Если Сталина нет, а бог есть, может, вы меня уже похороните?». Однако охранник, роль которого исполняет комик Александр Гудков, укладывает его обратно и просит еще немного полежать. Публикация видео совпала с юбилейной датой – 60 лет назад из Мавзолея вынесли тело Сталина и захоронили у Кремлевской стены.

«Прекрасный ролик, в аллегорической форме поднимающий проблему, о которой я уже не раз писал, – рассуждает Олег Шелягов. – Прецеденты перезахоронения из мавзолеев есть и в нашей недавней истории, и в мировой. Ничто не вечно, проходит слава мирская, перестают быть актуальными старые лозунги, и даже государства меняются на новые. И если переименовали города и улицы, то, очевидно, можно захоронить и тело. При всем уважении к исторической фигуре В. Ульянова, нет уже того «мирового пролетариата», вождем которого он был. Его труды, были они верными или нет, больше не являются идеологической основой нашего государства. Если бы не спекуляции отдельных политических партий, давно уже дискредитировавших свое название, этот вопрос можно было бы решить в простом административном порядке. Давайте будем честными – идеи Ленина мы давно похоронили. Пора похоронить и его тело».

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