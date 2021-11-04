Константин Ивлев поделился рецептом ленивых голубцов для тех, кто любит «нажористые» блюда

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4 ноября 2021, 18:01 Источник: Телепрограмма

фото: pixabay.com

Константин Ивлев поделился со своими поклонниками рецептом, как он любит готовить ленивые голубцы. Шеф-повар, популярный телеведущий считает, что этот надежный рецепт понравится всем, кто любит «нажористые» блюда.

В свои ленивые голубцы Ивлев добавляет творожный сыр, но его можно заменить на копченый, - сообщает портал Тeleprogramma.pro.

Для приготовления ленивых голубцов по Ивлеву нужно приготвить продукты: фарш мясной — 500 г, рис отварной — 100 г, творожный сыр — 300 г, капуста — 200 г, томаты в собственном соку (свежие томаты или паста) — 300 г, яйцо — 2 шт., петрушка — 5 г, оливковое масло — 50 г, вода — 200 мл, соль, перец — по вкусу.

Первое что нужно сделать, отварить в подсоленной воде в течение пяти минут нарезанную кубиками капусту. Капуста должна остаться чуть хрустящей. Откинуть ее на дуршлаг, промыть холодной водой.

В фарш добавить вареный рис, посолить, поперчить, вбить яйца, влить оливковое масло. Смешать с капустой. Приправить любимыми травами.

Приготовить соус: к протертым томатам добавить творожный сыр, залить водой, посолить, поперчить, влить масло, перемешать.

Влажными руками вылепить ленивые голубцы в виде котлеток. Положить в смазанную маслом форму, залить соусом. Поставить в духовку при температуре 180 градусов на 30 - 35 минут. Готовые голубцы посыпать зеленью и подать на стол.

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