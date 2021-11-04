Собянин призвал москвичей становиться донорами плазмы для лечения COVID-19

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4 ноября 2021, 16:23

Фото В. Новикова. Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Власти Москвы приняли решение повысить выплаты донорам плазмы для лечения COVID-19 с нынешних 5 тыс. до 10 тыс. руб. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в ходе посещения пункта заготовки плазмы с антителами к COVID-19, открытом в здании филиала ГКБ № 1 имени Пирогова на ул. Шаболовка.



«Понятно, что те, кто приходит сюда, приходят добровольно для того, чтобы помочь тем, кто оказался в беде - кто тяжело заболел COVID-19. Но тем не менее, мы оказываем материальную поддержку донорам - выплачиваем бонус в 5 тыс. руб. Мы приняли решение: с 1 ноября, задним числом пересчитаем и будем выплачивать за одну донацию 10 тыс. руб. Я думаю, что это будет также дополнительным материальным стимулом в такой большой благородной работе, которую делают наши доноры», - сказал Сергей Собянин.



Он отметил, что пункт заготовки плазмы с антителами к COVID-19 на ул. Шаболовка - один из крупнейших центров такого назначения в России.



«Мы сегодня открыли крупнейший центр в России по отбору плазмы крови, и в целом на пике мы можем производить в месяц уже около 10 тонн плазмы, что позволит не только давать плазму больным людям, но и создавать на базе плазмы иммуноглобулины и специальные лекарства, которые повышают иммунитет и спасают людей. Огромное спасибо всем, кто принимает участие в этой работе», - сообщил мэр Москвы.



Он подчеркнул, что после введения плазмы количество людей, которые переходят в реанимацию, уменьшается вдвое.



Мэр столицы также поздравил москвичей с Днем народного единства.



«Сегодня сложный период, который переживает весь мир, страна, и наш город - преодоление пандемии и тех последний, которые она несет», - отметил Сергей Собянин.



Мэр также выразил благодарность медикам за их работу в этот трудный период, а также волонтерам и донорам.



Как сообщается в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, заготовка донорской плазмы в столице ведется в шести стационарных пунктах. Кроме того, открылся пункт заготовки плазмы с антителами к COVID-19 на ул. Шаболовка.



Отмечается, что за 1,5 года донорами стали 30 тыс. человек, 20% из них сдали плазму повторно, 75 доноров сдали плазму 10 раз и более. Всего город заготовил более 23 тонн плазмы для лечения COVID-19.



Для оснащения пункта по заготовке плазмы на ул. Шаболовка было закуплено более 1,2 тыс. единиц медицинского оборудования и мебели. Пропускная способность этого центра составляет до 300 донаций в день, что позволяет заготавливать до 5 тонн плазмы ежемесячно. Единовременно сдавать плазму могут 50 человек.



Современная лаборатория по заготовке плазмы позволяет сразу же после донации начать обработку, заготовку и заморозку плазмы для дальнейшей передачи медицинским учреждениям города или на хранение в Центр крови имени Гаврилова.



Ожидается, что с вводом в работу специализированного пункта на ул. Шаболовка объем заготовок плазмы с антителами к COVID-19 в Москве увеличится более чем 2,5 раза - с 3,2 тонн до 8,2 тонн в месяц.



В 2020 году Москва стала первым регионом России, который начал применять донорскую плазму с антителами к коронавирусу для лечения пациентов с тяжелой формой течения COVID-19. За 1,5 года лечение донорской плазмой прошли 20 тыс. человек.





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