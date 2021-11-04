В Москве 15-летняя девочка забеременела через полгода после родов от другого мужчины

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4 ноября 2021, 14:54 Источник: kp.ru

беременность, фото: pixels.com

Несовершеннолетняя москвичка забеременела второй раз через полгода после рождения первого ребенка. Отмечается, что семимесячный мальчик появился на свет, когда молодой маме было 14 лет.

Несколько дней назад 15-летняя Алина пришла на обследование в московскую поликлинику. Девочка сдала кровь и отправилась к дежурному педиатру. Осмотрев ее, врач предположила, что школьница беременна, и направила к гинекологу. Та обрадовала «будущую мамочку» пополнением. Однако школьница не растерялась, а рассказала о наворожённом сыне.

Медик уточнила, что примерный срок беременности составляет уже 16-17 недель. Она сообщила в правоохранительные органы и передала Алину родителям.

Позже на допросе у полицейских она призналась, что отцом будущего ребёнка будет 26-летний Никита, продавец из торгового центра. С папой уже рожденного малыша Алина не общается, они расстались.

«Молодые люди встречаются с начала лета и регулярно вступают в половую связь. В считанные часы полицейские смогли найти и задержать Никиту. Сейчас с ним работают следователи»,- рассказали в ведомстве.

Полицейские взяли под стражу молодого человека. Возбуждено уголовное дело о половом сношении с лицом, не достигшим возраста 16 лет.

Полиция уже проверила условия, в которых живет девочка и ее сын Сергей.

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