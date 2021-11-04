Председатель правительства Крыма Гоцанюк надеется, что продлять режим нерабочих дней будет не нужно​

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4 ноября 2021, 11:47 Источник: Аргументы недели-Крым

Председатель регионального правительства понимает – если народу не платить, то он рано или поздно взбунтуется.

Юрий ГОЦАНЮК в эфире телеканала «Миллет» попытался успокоить крымчан, дав понять – нерабочие дни в Крыму после 7-го ноября могут не продлить. Официально это будет сделано с учетом величины коэффициента заражения ковидом. Если этот показатель будет ниже единицы, то продлевать не будут (сейчас 1,06).

Высказывая свое личное мнение по этому вопросу, ГОЦАНЮК признался: «Есть возможность продлить нерабочие дни, но не хотелось бы». Опасения он видит в нарастающем экономическом и социальном напряжении «в каждой семье, в коллективе на предприятии и в целом по республике».

Решение о продлении нерабочих дней власти Крыма примут ближе к 7 ноября, основываясь на динамике роста заболевания.

Напомним – ежедневно в регионе выявляют все большее количество заболевающих. Эта тенденция длится более 50 дней.

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