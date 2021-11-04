Кинологи советуют владельцам собак укреплять иммунитет своих домашних питомцев

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4 ноября 2021, 11:25

фото из соцсети

Кинологи дали ряд советов владельцам собак, благодаря выполнению которых домашний питомец будет счастливо жить, не болеть и радовать своих хозяев. Представители Российской кинологической федерации (РКФ) раскрыли, что положительные эмоции влияют на продолжительность жизни собаки и помогают укрепить иммунную систему питомца в осенне-зимний период.

Кинологи призывают не использовать жесткие методы воспитания и дрессировки, основанные на применении физической силы. Нужно прислушиваться к нуждам и просьбам собаки, быть последовательны и предсказуемым для своего питомца, не игнорировать его желания и действия, - сообщает Агентство городских новостей «Москва».

Стресс может превратить домашнего животного в запуганного или агрессивного питомца, поэтому нужно стремиться снизить стрессовые ситуации.

Владельцам собак рекомендуют подбирать сбалансированное питание для питомца, поскольку правильная еда поможет укрепить иммунитет животного. В рационе собаки должны быть животные белки, жиры, углеводы, микроэлементы и витамины, пищевые волокна, которые регулируют деятельность кишечника.

Важно не забывать вовремя обрабатывать собаку от паразитов и соблюдать схему вакцинации, а также не забывать про активные прогулки с питомцем. «Не забывайте, что не только людям необходимо укреплять иммунитет», - подчеркнули специалисты.

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