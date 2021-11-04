Кинологи советуют владельцам собак укреплять иммунитет своих домашних питомцев
4 ноября 2021, 11:25
Кинологи дали ряд советов владельцам собак, благодаря выполнению которых домашний питомец будет счастливо жить, не болеть и радовать своих хозяев. Представители Российской кинологической федерации (РКФ) раскрыли, что положительные эмоции влияют на продолжительность жизни собаки и помогают укрепить иммунную систему питомца в осенне-зимний период.
Кинологи призывают не использовать жесткие методы воспитания и дрессировки, основанные на применении физической силы. Нужно прислушиваться к нуждам и просьбам собаки, быть последовательны и предсказуемым для своего питомца, не игнорировать его желания и действия, - сообщает Агентство городских новостей «Москва».
Стресс может превратить домашнего животного в запуганного или агрессивного питомца, поэтому нужно стремиться снизить стрессовые ситуации.
Владельцам собак рекомендуют подбирать сбалансированное питание для питомца, поскольку правильная еда поможет укрепить иммунитет животного. В рационе собаки должны быть животные белки, жиры, углеводы, микроэлементы и витамины, пищевые волокна, которые регулируют деятельность кишечника.
Важно не забывать вовремя обрабатывать собаку от паразитов и соблюдать схему вакцинации, а также не забывать про активные прогулки с питомцем. «Не забывайте, что не только людям необходимо укреплять иммунитет», - подчеркнули специалисты.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.