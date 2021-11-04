В Госдуме предложили обязать МФО проверять своих клиентов

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4 ноября 2021, 11:01

ALEXEY BYCHKOV, globallookpress.com

Депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил обязать микрофинансовые организации (МФО) запрашивать документы и сведения, необходимые для идентификации клиентов. Парламентарий направил обращение на имя главы ЦБ России Эльвиры Набиуллиной, - передает RT.

В обращении депутат отметил, что в прессе и на ТВ постоянно появляются публикации и сюжеты о мошенничестве с получением микрозаймов на третьих лиц. По словам законодателя, злоумышленники пользуются не только доверчивостью граждан или утёкшими базами личных данных россиян, но и недостатками в процессе идентификации клиентов самими МФО. Сейчас по действующему законодательству, МФО лишь «вправе запрашивать у лица, подавшего заявление на предоставление микрозайма, документы и сведения, необходимые для решения вопроса о предоставлении микрозайма».

Федоров предложил «в целях минимизации рисков мошенничества оценить целесообразность изменения нормы на «МФО обязана запрашивать у лица, подавшего заявление на получение микрозайма, документы и сведения, необходимые для проверки и подтверждения личности заёмщика и решения вопроса о предоставлении микрозайма».

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