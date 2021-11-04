Алексей Текслер поздравил южноуральцев с Днем народного единства

Аргументы Недели → Общество 13+

4 ноября 2021, 10:21 Татьяна Михайлова Источник: Официальный сайт губернатора Челябинской области

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

Губернатор пожелал жителям Челябинской области здоровья, мира, добра и удачи.

Сегодня, 4 ноября, в России отмечается День народного единства. В честь праздника к южноуральцам обратился губернатор Алексей Текслер.

«Этот праздник — символ национальной сплоченности и гордости за свою страну. Славные и героические свершения наших предков всегда будут служить нам примером мужества, солидарности и патриотизма, напоминать о том, что Россия из века в век держалась на единении народа вокруг общих целей и ценностей», — отметил глава региона. Он добавил, что будущее страны зависит от гражданской солидарности. Сплотившись, общество может преодолеть любые трудности и воплотить мечты. Свое поздравление Алексей Текслер завершил пожеланием землякам здоровья, мира, добра и удачи во всех делах.

Также на странице главы региона в Instagram опубликовано видео в честь Дня народного единства. Его можно увидеть по ссылке.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости