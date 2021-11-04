В Челябинске откроют горячие линии по вопросу получения QR-кода

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4 ноября 2021, 10:01 Анна Семенова

Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

Специалисты в каждом районе города готовы отвечать на вопросы.

Уже в понедельник, 8 ноября, в Челябинской области начнут действовать новые меры ограничения. Без сертификата о прививке от ковид нельзя будет попасть в магазин площадью более 400 «квадратов», с 1 декабря QR-код понадобится, чтобы посетить любое предприятие общественного питания.

Кроме того, по всей стране вводится единая форма сертификата. Как его получить, где сделать бумажную версию, что делать тем, у кого QR-код уже есть, куда обращаться тем, кто переболел или тем, у кого медотвод?

На все эти вопросы челябинцам готовы ответить в комплексных центрах социального обслуживания населения по районам:

Калининский район – 791 -59 - 44

Курчатовский район – 225 – 23 - 74

Ленинский район – 253 – 38 - 52

Металлургический район – 735 – 68 - 85

Советский район – 261 – 84 - 49, 261 – 85 - 78

Тракторозаводский район – 775- 34- 04

Центральный район – 232- 08- 69.

Работать «Горячие линии» будут в будни с 8:00 до 16:00.

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