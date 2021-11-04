Бизнес-омбудсмен Титов призвал разрешить применение в России всех одобренных ВОЗ вакцин от COVID-19

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4 ноября 2021, 09:58 Источник: РИА Новости

вакцина, фото: pixels.com

Уполномоченный по правам предпринимателей в РФ Борис Титов предложил разрешить использование в России всех одобренных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) вакцин против новой коронавирусной инфекции.

«Правительство готово признать иностранные вакцины, но только, как говорят дипломаты, на условиях «взаимности». Мне кажется, в сегодняшней сложной ситуации не время идти на принцип и ждать от зарубежных бюрократов одобрения наших прививок - и пойти на исключение»,- высказал омбудсмен.

Титов отметил, что все вакцины от COVID-19, получившие одобрение ВОЗ, должны быть разрешены к ввозу и применению в России. По его словам, страны «посчитаются» и «предъявят» друг другу претензии, когда эта «зараза» отступит.

Ранее президент РФ Владимир Путин, выступая на саммите G20, заявил о необходимости ускорить взаимное признание вакцин и сертификатов о вакцинации разными странами.

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