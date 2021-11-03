Стало известно, что произошло с девочкой, похищенной из туристической палатки

Аргументы Недели → Общество 13+

3 ноября 2021, 20:56 Анастасия Иванова

Во время семейного отпуска из туристической палатки была похищена четырехлетняя девочка. Ее нашли живой на западном побережье Австралии.

Известно, что 2 ноября правоохранительные органы получили разведывательные данные, согласно которым Клео Смит находилась в Карнарвоне. Спасательная операция была проведена той же ночью. Девочку нашли в доме 36-летнего местного жителя, имя которого не называется. Мужчина был арестован и доставлен в полицейский участок.

Детали спасения не сообщаются, однако известно, что ребенок уже возвращен родителям. «Это было тяжелое испытание. Я не буду вдаваться в подробности и рассказывать, через что ей пришлось пройти. Только скажу, что все мы рады, что она жива», — заявил комиссар полиции штата Западная Австралия Крис Доусон и добавил, что даже опытные сыщики после обнаружения ребенка «не скрывали слез радости».

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости