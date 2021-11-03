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На Кубани ввели QR-коды для посещения кафе и ресторанов

, 20:47

На Кубани ввели QR-коды для посещения кафе и ресторанов

В Краснодарском крае введут систему QR-кодов для посещения объектов общепита. Она будет работать с 6 ноября. 

Также в регионе продлили запрет на проведение массовых мероприятий до 14 ноября. Для посещения общественных и досуговых заведений в городах-курортах края также необходимо предъявить QR-код.

Власти Сочи уже ужесточили ограничения для туристов во время нерабочих дней. Об этом сообщил мэр курортного города Алексей Копайгородский.

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