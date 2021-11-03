Среди вакцинированных москвичей разыграли еще две квартиры

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3 ноября 2021, 19:52

Фото: Global Look

В Москве прошел второй розыгрыш квартир в рамках акции "Вакцина – твой ключ к здоровью!" среди привитых от COVID-19 жителей столицы.

В акции приняли участие совершеннолетние россияне с московским полисом ОМС, которые с 25 по 31 октября получили первый компонент вакцины от коронавируса или прошли ревакцинацию.

Объявлены имена победителей – это Елена Викторовна (последние цифры номера телефона 20-39) и Илья Михайлович (последние цифры номера телефона 02-06). Информация опубликована на сайте акции.

Розыгрыш квартир будет проходить каждую среду в течение 5 недель, до 24 ноября. Для участия необходимо сделать прививку от коронавируса в одном из пунктов в Москве: в городских поликлиниках департамента здравоохранения Москвы, частных медицинских организациях (работающих по соглашениям с ДЗМ), в других местах вакцинации или на дому. Также важно в пункте вакцинации дать согласие на участие в розыгрыше.

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