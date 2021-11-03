Мосгордума приняла в первом чтении бюджет Москвы с соцрасходами на уровне 53%

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3 ноября 2021, 19:18

Фото: instagram.com/moscowcityduma/

Депутаты Московской городской думы приняли в первом чтении проект закона о бюджете столицы на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. Соответствующее решение было принято в ходе заседания парламента.



«Бюджет сформирован на основе базового сценария прогноза социально-экономического развития Москвы, который предусматривает восстановление экономики в текущем году и устойчивые темпы экономического роста в следующие три года. Рост валового регионального продукта прогнозируется на уровне 3% ежегодно. Со стабильным ростом прогнозируется и другие экономические показатели, оказывающие влияние на доходный потенциал города: инвестиции в основной капитал, промышленное производство, номинальная заработная плата», - сказала министр правительства Москвы, руководитель департамента финансов Москвы Елена Зяббарова.



Она отметила, что более 45% в структуре доходов занимает налог на доходы физических лиц, по ее словам, это более стабильный и надежный источник.



Согласно представленному документу, общий объем доходов бюджета Москвы на 2022 год запланирован в сумме 3 трлн 261,5 млрд руб., на плановый период 2023 года - почти 3 трлн 444 млрд руб., на плановый период 2024 года - почти 3 трлн 637 млрд руб.



Общий объем расходов в 2022 году запланирован в сумме 3 трлн 633,4 млрд руб., на плановый период 2023 года - почти 3 трлн 732 млрд руб., на плановый период 2024 года - 3 трлн 862,1 млрд руб.



Руководитель департамента финансов Москвы отметила, что сохраняются главные приоритеты бюджета, он остается программным, социальным и инвестиционным. «Доля средств, направляемых на финансирование государственных программ, превышает 90% расходной части бюджета, расходы социальной направленности составляют более половины расходов, на 2022 год - 53%. <…> Ассигнования на государственные программы социальной поддержки жителей города увеличиваются на 5,5%», — уточнила Зяббарова.



Она добавила, что важнейшим приоритетом бюджета столицы является социальная поддержка жителей. «Объем финансирования этой программы наибольший в ряду социальных программ, на 2022 год - почти 603 млрд руб. Всего за счет средств городского бюджета поддержка оказывается 4,5 млн москвичей», — пояснила Зяббарова.



Дефицит городского бюджета в 2022 году составит почти 372 млрд руб., в 2023 году - почти 288 млрд руб., в 2024 году - 225,1 млрд руб.



«Законопроект, представленный на ваше усмотрение, соответствует нормам бюджетного законодательства и сбалансирован по финансовым показателям», – подчеркнула Елена Зяббарова.



Проект бюджета столицы на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов был внесен в Мосгордуму 15 октября.





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