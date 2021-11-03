Мошенники пытаются нажиться на деле Сергея Фургала

Аргументы Недели → Общество 13+

3 ноября 2021, 18:53

Фото из открытых источников

На странице экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в Instagram появился пост, в котором сообщается, что для работы адвокатов бывшего чиновника требуются деньги. Тем временем его адвокат Михаил Карапетян заявил, что это объявление опубликовано мошенниками.



Денежный перевод Сергею Фургалу предлагается сделать якобы на карту его сына Антона.



«Средства на оплату адвокатов кончились. Ни партия, ни бывшие сторонники, имеющие солидные ресурсы, не помогают. Остаётся одна надежда — поддержка общества», - говорится в сообщении, размещенном в Instagram.



В тоже время адвокат экс-губернатора Михаил Карапетян заявил:



«Эта страница бесконтрольная, это происки мошенников, он [Фургал] давно запретил ее вести и сыну. Сейчас я нахожусь в СИЗО "Лефортово", доведу до его сведения».



Сергей Фургал был задержан летом прошлого года. Его обвиняют в организации убийств бизнесменов. Своей вины Фургал не признает.





Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости