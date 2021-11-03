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В Сочи антиковидные меры будут продлены до 14 ноября

, 18:16 Источник: Администрация города Сочи

В Сочи антиковидные меры будут продлены до 14 ноября
Сочи, pixabay.com

Вечером в среду, 3 ноября, стало известно, что в Сочи антиковидные меры будут продлены до 14 ноября. Соответствующую информацию предоставили ранее сегодня сотрудники администрации города.

Согласно тексту постановления, которое подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, все действующие ограничения продлеваются в Сочи до 14 ноября. Проведение всех массовых спортивных, физкультурных, развлекательных, зрелищных, а также культурных мероприятий в городе приостановлено.

Уточняется, что исключение составляет проведение профессиональных спортивных соревнований по командным игровым видам спорта среди профессиональных спортивных лиг, однако без участия зрителей. Кроме того, позволено проведение мероприятий, согласованных с Главным государственным санитарным врачом страны или его заместителями.

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