Сын Никаса Сафронова о ссоре с соседом: «Да он в жизни ни с кем не конфликтовал»

Про художника Никаса Сафонова поползли слухи, что у него произошел конфликт с соседом по дому, и кто-то разбил дверь мансарды пентхауса знаменитости в доме № 17 в Брюсовом переулке. Якобы инцидент произошел 30 октября вечером.
По данным Пятого канала, представительница Сафонова обратилась в полицию, и живописец хочет, чтобы злоумышленник понес наказание.
В СМИ пишут, что так как на мансарде располагается мастерская художника, он там устраивает шумные вечеринки с гостями, а соседа это раздражает, и он решил сломать дверь.
Слухи прокомментировал сын художника музыкант Лука Затравкин. В беседе с изданием Teleprogramma.pro мужчина отметил, что в жилье отца все двери целы. По его словам, какой-то инцидент с дверью случился в подъезде дома, а жильцов там много.
"Эта новость из разряда «Бендер попал под лошадь»", — считает сын художника.
По словам Луки, отец «в жизни ни с кем не конфликтовал».
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