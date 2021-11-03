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Сын Никаса Сафронова о ссоре с соседом: «Да он в жизни ни с кем не конфликтовал»

, 18:19

Сын Никаса Сафронова о ссоре с соседом: «Да он в жизни ни с кем не конфликтовал»
Никас Сафронов, фото: Anatoly Lomokhov, globallookpress.com

Про художника Никаса Сафонова поползли слухи, что у него произошел конфликт с соседом по дому, и кто-то разбил дверь мансарды пентхауса знаменитости в доме № 17 в Брюсовом переулке. Якобы инцидент произошел 30 октября вечером.

По данным Пятого канала, представительница Сафонова обратилась в полицию, и живописец хочет, чтобы злоумышленник понес наказание.

В СМИ пишут, что так как на мансарде располагается мастерская художника, он там устраивает шумные вечеринки с гостями, а соседа это раздражает, и он решил сломать дверь.

Слухи прокомментировал сын художника музыкант Лука Затравкин. В беседе с изданием Teleprogramma.pro мужчина отметил, что в жилье отца все двери целы. По его словам, какой-то инцидент с дверью случился в подъезде дома, а жильцов там много.
"Эта новость из разряда «Бендер попал под лошадь»", — считает сын художника.

По словам Луки, отец «в жизни ни с кем не конфликтовал».

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