Андрей Бочкарев: Станция «Текстильщики» БКЛ метро построена на 65%

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3 ноября 2021, 17:12

Фото: Бочкарев А.Ю. Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев сообщил, что строительная готовность станции «Текстильщики» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро составляет 65%.



«Готовность строящейся станции Большой кольцевой линии метро «Текстильщики» составляет 65%. В настоящее время на станционном комплексе «Текстильщики» ведутся отделочные работы: на 40% выполнена укладка гранита на платформенной части и в зоне кассового зала первого вестибюля, ведется подготовка и устройство подсистем для отделки стен платформенной части мрамором», - рассказал Бочкарев.



По его словам, на объекте уже смонтировано порядка 70% вентиляционных систем. Бочкарев добавил, что сейчас также идут работы по установке магистральных и противопожарных систем станции, смонтированы установки тоннельной вентиляции.



Гендиректор АО «Мосинжпроект» (генпроектировщик и генподрядчик строительства новых линий и станций метро) Юрий Кравцов отметил, что на перегоне от «Нижегородской» до станции «Печатники», между которыми расположен станционный комплекс «Текстильщики», уложено 37% кабельно-проводниковой продукции. Монтаж тоннельного противопожарного водопровода выполнен на 70%.



Известно, что строящаяся станция «Текстильщики» БКЛ метро расположена на глубине 22 метров. У нее будет два вестибюля, которые обеспечат выход на ул. Люблинская и ул. Шоссейная, также предусмотрена пересадка на действующую станцию «Текстильщики» Таганско-Краснопресненской линии. Запланированная пропускная способность - 23 тысячи пассажиров в час.





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