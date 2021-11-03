Латвия сегодня: «оргии» ЛГБТ, советские колонисты, непривитые старики не могут зайти в магазин

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3 ноября 2021, 15:59 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: Татьяны Тимуки

Если бы кто-то мне сказал несколько лет назад, что правительство Латвии будет так изгаляться над стариками, «морить» их голодом, а в центре города Риги будет красоваться памятник сатане, а традиционная сексуальная ориентация, увы, отходит на второй план, то я бы точно не поверила! Но это произошло!

Если честно, то хочется просто выть!

Ограничения, которые на этой недели обсуждаются в правительстве, предусматривают возможность того, что торговые центры, площадь которых превышает 1500 км, смогут работать только по рабочим дням, и только в зеленом режиме, разумеется, только для вакцинированных. А вот тут наступает самое интересное: пожилые люди, которые не прошли вакцинацию, не смогут купить себе продуктов… Да, в маленьких магазинах можно, но там цены гораздо выше, чем в крупных, да и не всегда есть возможность старикам добраться до маленького магазина. Что же получается? Американское правительство премьера Латвии Кариньша намеренно пытается «истребить» стариков? Отыграться на них за то, что Евросоюз «бьет» по «фейсу» кариньшей и иже с ним за то, что слабо идет вакцинация, показатели отвратительные, а деньги ЕС потрачены! А, как иначе можно смотреть на это «сатанинское» правительство американского премьера Латвии?

Как стало известно, подобные вопросы обсуждаются для «видимости»: уже сейчас непривитым старикам нельзя заходить в крупные торговые центры.

Меня в таких вопросах интересует один момент: что за женщина родила таких у@, которые приносят стариков в жертву, ныне главному символу Латвии – сатане?

А, как иначе? В стране безработица, коррупция, нищета, а без «оргий» ЛГБТ никуда: принято решение, что нынче гей-парад в Латвии будет проходить каждый год и аж целую неделю. Более того, в следующем году Сейм страны должен легализовать однополые браки. Пир во время чумы?

Комментарии депутата Сейма Рамоны Петравичи: «Я никогда не была сторонницей гей-парадов, нетрадиционных сексуальных отношений. Я - за традиционную семью! Насчет легализации однополых отношений… Для этого должен состояться референдум и, естественно, голосование. Я буду против голосовать! Насчет «удлинения» гей-парадов, то куда же убежать людям с традиционной сексуальной ориентацией на этот период? Да еще целую неделю проходить будет. Мне сложно даже предположить, а какими оргиями эти люди еще займутся? Я видела подобные гей-парады в Италии – кошмар! Да и в Латвии нечто подобное было. Как можно относиться к тому, когда мужчина с ярким макияжем, накладными ресницами, на каблуках, но видно, что он мужчина…? Как можно объяснить ребенку, почему так выглядит этот дядя и подобные ему? Меня беспокоит то, что все это может проходить в центре города, где гуляют дети, неокрепшие умы. Мне много людей жаловалось, что на нынешнем гей-прайде эти люди подходили к детям и вели беседы с ними… Это недопустимо. У нас и так проблемы с рождаемостью, а если число представителей ЛГБТ увеличится, то тогда детей начнут отнимать у традиционных семей… Я так понимаю. И еще один нюанс - юридический. Получается, что, например, избить человека традиционной сексуальной ориентации, увы, можно, и потом доказывай, что тебя избили, а представителя ЛГБТ – слово не скажи! Это сочтут за гомофобию! Такие примеры были в Латвии. Я прекрасно осознаю, что ЛГБТ-сообщества хотят все больше и больше привлечь людей на свою сторону, и обеспечить правовое поле. Повторяю, я за традиционные отношения!»

В Латвии бушует коронавирус, а некоторые депутаты из националистических партий, конечно, обвиняют во всем русскоязычных: например, депутат Сейма Янис Иесалниекс заявил, что «понаехавшие в советское времена колонисты не хотят вакцинироваться и переполняют больницы».

Национализм чистой воды! Мне понравился один пост в социальных сетях:

«Я понимаю, что Янис духовно застрял в середине 1990-х и до сих пор живет по понятиям того времени. Янис называет русскоязычных Латвии – понаехавшими колонистами. Из чего следует, что Янис живет не в Латвии, а в колонии СССР. Кроме того, если проверить исторические факты, то колонисты во всех исторических примерах превосходили жителей завоеванных колоний, как в смысле ума, так и в силе. Из этого следует, что живущие в Латвии 70-летние «советские колонисты» намного сильнее, богаче, а главное – намного умнее жителей их латвийских колоний, в том числе и Яниса».

Браво! Насколько я знаю, такие молодчики, как Янис «оккупировали» Сейм только за тем, чтобы поливать русскоязычных помоями, пытаться «сделать гав» на Россию, но более ничего не могут! Я не помню, чтобы были рациональные предложения от подобных особей!

А знаете… Мои мысли… Россия всегда была и будет! Чтобы и кто-то не пытался ее укусить, завоевать, согнуть… Не получится это! Хотели многие. А все потому, что всегда над Русью, Россией был Покров Богородицы, и всегда ее охраняли Небесные Святые! А вот от Латвии Бог отвернулся. Сейчас в центре города стоит памятник сатане.

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