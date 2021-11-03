12% южноуральцев прошли Всероссийскую перепись населения онлайн

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3 ноября 2021, 15:24 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фото Людмилы Ковалевой («Южноуральская панорама»)

Заполнить переписные листы на портале «Госуслуги» можно до 14 ноября.

Ранее планировалось, что самостоятельная перепись на портале государственных и муниципальных услуг завершится 8 ноября. Срок был продлен по предложению Росстата, поддержанному первым заместителем председателя Правительства РФ Андреем Белоусовым.

Отмечается, что на 2 ноября переписались 63% жителей России. В электронном виде переписные листы заполнили более 12% южноуральцев.

Воспользоваться онлайн-форматом жителей Челябинской области призвал директор IT-Park74, регионального оператора фонда «Сколково» Дмитрий Козленков. «В этом году принять участие в переписи стало удобней, нет необходимости ждать, когда к вам придет переписчик, достаточно зайти на портал «Госуслуги» и заполнить анкету, что я и сделал. Призываю всех принять участие в переписи населения 2021», — добавил он.

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