Коммунисты потеряли место в руководстве Московской городской думы

Аргументы Недели → Общество 13+

3 ноября 2021, 15:22

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Коммунисты потеряли место в руководстве Мосгордумы: заместителем председателя столичного парламента избран независимый депутат Андрей Медведев. Соответствующее постановление было принято в ходе заседания Мосгордумы.



«Заместитель председателя думы избирается думой из числа депутатов тайным голосованием большинством голосов от установленного числа депутатов думы. Правом выдвижения кандидатур на должность заместителя председателя думы обладают представители фракций и группы депутатов численностью не менее пяти человек. После выдвижения проводится обсуждение кандидатур, в ходе которого кандидаты, давшие согласие баллотироваться, выступают и отвечают на вопросы депутатов», - пояснил ход процедуры заместитель председателя Мосгордумы Степан Орлов.



Кроме Медведева была также выдвинута кандидатура Любови Никитиной (фракция КПРФ). Накануне кандидатуру Медведева поддержали члены фракции «Единой России» в МГД. Ранее эту должность занимал Николай Губенко. Он ушел из жизни 16 августа 2020 года на 79-м году жизни.



Андрей Медведев - российский журналист, главный редактор объединенной редакции ЭСМИ ВГТРК, включающей в себя «Радио России», «Маяк», «Вести ФМ», «Радио Культура». Был избран депутатом Мосгордумы седьмого созыва в сентябре 2019 года, в выборах участвовал как самовыдвиженец. В городском парламенте Медведев отказался вступать в какие-либо фракции. Является членом четырех комиссий МГД: по делам общественных объединений и религиозных организаций, по культуре и массовым коммуникациям, по экологической политике и по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами МГД.





Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости