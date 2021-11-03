НКО Южного Урала стали участниками Международной премии #МЫВМЕСТЕ

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3 ноября 2021, 15:20 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Жители Челябинской области могут поддержать проекты региональных некоммерческих организаций на сайте dobro.ru/vote.

В конкурсе участвуют МБОО «Пища Жизни», АНОСПН «Другая медицина» и АНО «Жизнь и другие организации. Как отметил руководитель МБОО «Пища Жизни» Валерий Долгополов, возглавляемая им организация планирует безвозмездно накормить в 4 раза больше людей, чем в прошлом году. На премию #МЫВМЕСТЕ «Пища Жизни» заявила проект «Чтобы не было голодных».

Народное голосование продлится до 5 ноября. Победители премии #МЫВМЕСТЕ получат финансовую и медиаподдержку, а также возможность пройти обучение.

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