НКО Южного Урала стали участниками Международной премии #МЫВМЕСТЕ

Жители Челябинской области могут поддержать проекты региональных некоммерческих организаций на сайте dobro.ru/vote.
В конкурсе участвуют МБОО «Пища Жизни», АНОСПН «Другая медицина» и АНО «Жизнь и другие организации. Как отметил руководитель МБОО «Пища Жизни» Валерий Долгополов, возглавляемая им организация планирует безвозмездно накормить в 4 раза больше людей, чем в прошлом году. На премию #МЫВМЕСТЕ «Пища Жизни» заявила проект «Чтобы не было голодных».
Народное голосование продлится до 5 ноября. Победители премии #МЫВМЕСТЕ получат финансовую и медиаподдержку, а также возможность пройти обучение.
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