На подаренном крымскими властями электротрицикле пьяный инвалид сбил туристку на набережной Ялты

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3 ноября 2021, 15:13 Источник: Аргументы недели-Крым

На подаренном ею электротрицикле пьяный инвалид сбил туристку на набережной, ругался матом и оскорблял прохожих.

Ялтинец Вадим СУПРОВИЧ получил электротрицикл из рук мэра Ялты Янины ПАВЛЕНКО, сообщившей тогда, что это подарок главы Крыма СУПРОВИЧУ, чью инвалидную коляску уничтожило во время летнего наводнения в городе.

СУПРОВИЧ известен тем, что основал ялтинский союз инвалидов «Берег».

После того как стало известно о пьяной выходке СУПРОВИЧА (чему есть видео подтверждение), ялтинцы в социальных сетях напомнили – он и на вручении подарка был «под мухой» и постоянно в таком состоянии разъезжал по Ялте.

Были ли применены к инвалиду какие-либо меры взыскания – за столкновение, мат в публичном месте и оскорбление прохожих (чему свидетелями были сотрудники полиции) – не известно.

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