РИА Новости: Обвиняемого в госизмене Ивана Сафронова переместили в карцер

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3 ноября 2021, 14:05 Турана Гулиева,

Журналист перемещен в карцер из-за попытки наладить работу телеантенны в камере.



«Иван Сафронов в качестве дисциплинарного взыскания помещен в карцер на трое суток, его также переодели в черную робу. Для понимания, карцер — стандартная камера, но днем кровать там пристегнута к стене и раскладывается лишь на ночное время — с 22:00 до 06:00», — сказали в комиссии.

Ранее Сафронов с соседом попытались приклеить телеантенну к стене ленточками от упаковки колбасы. Им это удалось, однако данное действие было под запретом.

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