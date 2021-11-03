В Московском регионе не будут продлевать нерабочие дни

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3 ноября 2021, 14:20 Источник: РИА Новости

человек в маске, фото: Konstantin Kokoshkin /globallookpress.com

В Москве и Подмосковье не будут продлевать нерабочие дни после 7 ноября. Об этом в среду, 3 ноября, сообщили мэр столицы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«В Москве... динамика заболевания стабилизировалась, это касается и выявляемости, и госпитализации тяжелой формы. Это позволяет сделатьВ Москве и Подмосковье не будут продлевать нерабочие дни после 7 ноября. Об этом в среду, 3 ноября, сообщили мэр столицы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«В Москве... динамика заболевания стабилизировалась, это касается и выявляемости, и госпитализации тяжелой формы. Это позволяет сделать вывод, что с понедельника нерабочие дни продлены не будут»,- отметил градоначальник.

Собянин добавил, что жители и гости столицы возвращаются к обычной жизни с понедельника, но с условием исполнения ранее принятых ограничений: домашний режим для пожилых людей старше 60 лет, перевод на дистанционную работу 30% сотрудников, а также предъявление QR-кода при входе в музеи и театры.

Ранее сообщалось, что режим нерабочих дней после 7 ноября планируют ввести в нескольких российских регионах: Республике Коми, Амурской, Томской, Тюменской, Челябинской и Ульяновской областях. Первой, объявившей о продлении нерабочих дней на неделю, до 14 ноября, стала Новгородская область.

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