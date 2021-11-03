Гомеопатия: лечимся или просто верим?

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3 ноября 2021, 13:48 Валерия Шавельева, Обозреватель отдела Общество

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По данным опросов, уровень доверия россиян к гомеопатическим препаратам очень высок. Почти 60% респондентов готовы использовать для лечения какого угодно недуга гомеопатические препараты или сочетать их с другими лекарственными средствами. При этом именно гомеопатия у нас ассоциируется с «натуральностью» и «бережным отношением к организму». Но что такое «гомеопатия» на самом деле? Осознанное отношение к своему здоровью или ловушка «магического мышления»?



В XXI веке более 50% россиян верят в неопровержимую пользу гомеопатии. Претендуя на звание полноправных лекарственных средств, «сахарные шарики» затмили собой всевозможные заряженные крема, биоэнергетику и целебное голодание.



Согласно исследованию OMI (Online market intelligence), 54% опрошенных респондентов относят гомеопатические препараты к числу наиболее безопасных, наряду с фитопрепаратами и витаминами.



И даже несмотря на отсутствие научных доказательств пользы гомеопатии, люди продолжают верить в ее действенность. Считается, если даже гомеопатический препарат не может помочь при конкретной болезни, он поддержит иммунитет, не даст заболеть. Но так ли это на самом деле?



«Пример гомеопатии прекрасно иллюстрирует, как даже самое антинаучное явление может превратиться в целую индустрию, – уверен санитарный врач и врач гигиенист-эпидемиолог Николай ДУБИНИН. – В гомеопатических препаратах действующий компонент разводится многократно. Минимальная доза разведения – 30°C. Это означает, что каждый миллиграмм вещества разводится 99 миллиграммами воды или спирта. Процедуру повторяют 30 раз. Каждый раз после разведения, емкость с раствором десятикратно встряхивают. Гомеопаты объясняют это необходимостью активации действующего вещества. Научные исследования доказывают, что при таком многократном разведении в составе раствора не остается молекул начального препарата. Гомеопаты парируют, утверждая, что вода «запоминает» ингредиент. Но такого понятия как «память воды» в науке просто нет. Реальных доказательств того, что гомеопатические средства помогают, в медицине тоже нет. Но и навредить они не способны, так как в гранулах или растворах после многократного разведения не остается действующего препарата. Вред может быть только в том случае, если больной отказывается от приема назначенных лекарств в пользу гомеопатических средств».



А почему больные вообще отказываются от лекарств в пользу гомеопатии? По словам Дубинина, эффективность классической медицины подвергается сомнениям из-за ее неспособности справиться с отдельными болезнями. Многие опасаются воздействия химических составляющих лекарств на организм и побочных эффектов. Вера в способность врачей найти правильный метод лечения подрывается негативным опытом и большим количеством информации о врачебных ошибках и судебных разбирательствах в этой сфере. Все это приводит к повышению популярности нестандартных методов, в число которых входит и гомеопатия.



«У многих людей, и не только россиян, есть так называемое магическое мышление, когда благодаря «чудесам» они хотят быстро добиться серьезных побед безо всяких усилий, – отмечает врач-психотерапевт, доказательный нарколог и психолог Илья КИСЛЕР. – Именно поэтому надежда вылечиться быстро, безопасно и без труда все еще в наших умах. Тут дело и в наивности, и в низком уровне образования, и в неумении работать с источниками информации в том числе. Гомеопатия может иметь эффект самовнушения, но она не работает и не имеет научной основы. Более того, в научном мире доказательной медицины все гомеопаты – либо мошенники, либо искренние, но безграмотные люди».



И это подтверждает история. Еще Марк Твен и О. Генри во второй половине 19-го века в своих юмористических произведениях описывали деятельность различных около-медицинских коммивояжеров, занимающихся разного рода реализацией веществ, призванных за небольшое количество долларов помочь при разного рода проблемах.



«Зачастую подобные вещества состояли на унцию из пищевого красителя и колодезной воды, но при должном маркетинге, зычной глотке продавца и расклеенных афишках – товар расходился очень неплохо, – говорит историк и аспирант РАНХиГС Сыдып БАЛЬДРУЕВ. – Времена, технологии и приборы меняются, а люди нет. Поэтому чудотворцы от народной медицины будут существовать еще долго, при этом меняясь, модернизируясь, но в принципе оставаясь такими же, ибо всегда найдется человек готовый отстаивать свой взгляд на, казалось бы, очевидные вещи. Количество людей на планете постоянно увеличивается, а значит растет и подписная база. Что нужно делать? Правильно, то же самое, что и два века назад».



И люди будут продолжать верить. Потому что в основе пресловутой власти шариков над разумом и здравым смыслом лежит феномен того самого магического мышления. Оно предполагает наличие прямой взаимосвязи между субъективным опытом человека и событиями, происходящими в реальном мире. Гром гремит оттого, что боги не в восторге от плохого поведения людей. В обратную сторону это тоже работает – неудачи на работе современные адепты магического мышления легко объясняют с помощью ретроградного Меркурия.



«Магическое мышление не видит разницы между «после» и «вследствие», – уверен врач-психотерапевт, психиатр, психолог и член РОП Ирина БЕЛОУСОВА. – Вообразим себе представителей племени Мумбо-Юмбо, исполняющих ритуальный танец дождя. Один из вариантов дальнейшего развития событий будет таков: проходит три дня, дождь идет, туземцы ликуют. Никому из них не приходит в голову, что между этими событиями нет никакой логической связи. И современный человек не так уж далеко ушел от простодушных пигмеев. В течение двух недель Петр Петрович лежит пластом и принимает гомеопатические препараты. Наконец симптомы отступают, а Петр Петрович пребывает в святой уверенности, что это – заслуга сахарных шариков. Значит ли это, что ему помогла гомеопатия? Нет. Это значит, что организм Петра Петровича смог победить вирус за две недели. А разум Петра Петровича не смог победить закон магического мышления».



По словам Белоусовой, магическое мышление неотделимо от разнообразных ритуалов и символических актов – постучать по дереву, плюнуть через левое плечо... В случае с гомеопатией они принимают благообразную форму лекарственной терапии, завернутой в привлекательную обертку из «натуральности», безопасности и относительно дешевой цены. Символический акт приема лекарств запускает механизм эффекта плацебо – больной начинает утверждать, что чувствует себя лучше. Но если взять у него анализы, то обнаружится, что недуг остается на месте. Самовнушение благотворно влияет на психологическое состояние больного, но никак не меняет действительного положения дел. Прием же гомеопатических препаратов позволяет человеку выстроить ложную систему причинно-следственных связей и почувствовать контроль над ситуацией.



«У каждого из нас есть внутренний «предел адекватности», за которым находятся утверждения, не выдерживающие критики реальностью, – добавляет Ирина Белоусова. – Для большинства современных людей там окажутся и бог-громовержец, и ретроградный Меркурий, и всевозможные заговоры бабы Нины. Но в свое время всё это не вызывало у людей и тени сомнения. Причины? Всё те же – необъективность суждений, наличие устоявшейся системы ритуалов и массовые заблуждения насчет причин. Проще говоря, людям казалось, что это «работает». Задумайтесь: в чем выражается то, что ваше любимое средство «работает»? Если вы не можете сказать ничего конкретного – вспомните о том, что точно так же «работают» сырое мясо против бородавок и кирпич от боли в ухе».



Тем не менее некоторые врачи с убеждениями своих коллег не согласны. Более того, они уверены, что сегодня, когда на пациента, согласно стандартам оказания медицинской помощи отводится 15-20 минут, и, согласно тем же стандартам, прописан алгоритм действий врача вплоть до того, какие лекарства назначать, сама идея индивидуального подхода кажется ересью.



«Создатель гомеопатии – выдающийся немецкий врач и переводчик научных трудов своих современников и гениев прошлого Христиан Фридрих Самуэл Ганеман подчёркивал, что гомеопат лечит человека, а не устраняет заболевание, – говорит антропософски ориентированный семейный врач, терапевт, эксперт по народной и традиционной медицине, танатотерапевт, танатолог, автор и ведущий тренингов Олег АНДРИЕНКО. – И не нужно клеймить гомеопатию, ее эффективность можно проверить теми же самыми клиническими испытаниями на соответствующих пациентах, что и аллопатические или фито препараты. Да, не лабораторными, но тут важно уяснить, что эффективность гомеопатических препаратов действует не по законам биохимии, а по законам биофизики, да еще и квантовой. И те, кто это не учитывают, понося гомеопатию, или лжецы, а скорее сребролюбцы, или безграмотны. Что для современного состояния образования тоже, увы, допустимая гипотеза».



Чем же привлекает гомеопатия? В первую очередь безопасностью. И фактор этой самой безопасности, прежде всего, связан с натуральным составом препаратов. Для изготовления гомеопатических лекарственных средств используется только натуральное сырье – растительного, минерального или животного происхождения.



«Делая повседневный выбор в пользу того или иного продукта, мы обращаем внимание на его свойства, состав, примеряем их к своим потребностям и индивидуальным особенностям, – отмечает фармаколог и к.ф.н. Федерального центр онлайн-обучения специалистов в области медицины и фармации Светлана ТАЛАШОВА. – Лечение с использованием гомеопатических лекарств – это задача медицинского специалиста, который имеет профильное образование и в дополнение к нему – знания по гомеопатии. Все дело в том, что все мы разные, и одно и то же состояние (болезнь) у каждого из нас протекает по-своему и требует индивидуального подхода. Гомеопатия в этом случае – лучший помощник. То есть не только эффективная, но и безопасная терапия – с ее помощью вы даже можете снизить лекарственную нагрузку. Я говорю, например, о включении гомеопатических препаратов в комплексные схемы лечения с использованием антибиотиков или НПВС. Гомеопатия в том числе показана к применению в так называемых «группах риска» среди пациентов. Важно здесь одно – из-за индивидуальных особенностей организма, гомеопатия, действительно, может помочь».

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