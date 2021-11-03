Жадность победила осторожность: как удалось задержать «с поличным» мэра Белогорска

Аргументы Недели → Общество 13+

3 ноября 2021, 13:32 Источник: Аргументы Недели - Крым

Отчасти версию о многоходовой схеме задержания главы администрации подтвердил и глава Крыма. В итоге мэра взяли с поличным.



Игорь ИПАТКО был назначен на должность главы администрации города Белогорска в 2019 году. Являлся секретарем местного отделения партии «Единая Россия». Вечером 02.11.21 стало известно о его задержании с поличным при получении взятки. Глава Крыма Сергей АКСЕНОВ отметил высокий профессионализм сотрудников ФСБ при выявлении этого факта коррупции.



Как рассказал «Аргументам недели – Крым» источник близко знакомый с ситуацией – сложность была в том, чтобы вынудить Игоря ИПАТКО лично получить 1,5 миллиона рублей (мэр был очень осторожен и старался действовать через третьих, не связанных с ним напрямую лиц). В итоге, по словам источника «жадность победила». Не исключается, что этот эпизод не единичный. Собеседник также напомнил, что летом этого года у правоохранителей уже были претензии к мэру, но тогда он отделался статусом свидетеля по делу: «Он пропал тогда на две недели и наверное как-то в тот раз смог убедить в своей непричастности».



Деньги от предпринимателя ИПАТКО получил в виде «входного билета» за право вести деятельность на территории города.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости