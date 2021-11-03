Актер сериала «Бригада» ушел из жизни на 49-ом году жизни

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3 ноября 2021, 12:59 Турана Гулиева,

Фото: кадр из сериала «Бригада» (2002 год) ​Дмитрий Гуменецкий

Дмитрий Гуменецкий страдал от рака. Известно, что в последнее время он лежал в хосписе.

Напомним, Гуменецкий был профессиональным военным, но после службы во внутренних войсках он подался в актеры. Его можно вспомнить по яркому образу Шмидта в сериале «Бригада».





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