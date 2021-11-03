Аргументы Недели Общество 13+

Актер сериала «Бригада» ушел из жизни на 49-ом году жизни

, 12:59 ,

Актер сериала «Бригада» ушел из жизни на 49-ом году жизни
Фото: кадр из сериала «Бригада» (2002 год) ​Дмитрий Гуменецкий

Дмитрий Гуменецкий страдал от рака. Известно, что в последнее время он лежал в хосписе.

Напомним, Гуменецкий был профессиональным военным, но после службы во внутренних войсках он подался в актеры. Его можно вспомнить по яркому образу Шмидта в сериале «Бригада».

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

Политика

Песков о присутствии российский армии у границы Украины: «РФ сохраняет военное присутствие там, где это необходимо»

Песков о присутствии российский армии у границы Украины: «РФ сохраняет военное присутствие там, где это необходимо»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление Минобороны Украины о том, что Россия разместила свои войска около украинской границы.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью