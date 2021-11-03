Врач-гематолог Диана Ким предупредила об опасных последствиях недолеченного гриппа

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3 ноября 2021, 13:19

фото: pixabay.com

Не только к последствиям новой коронавирусной инфекции COVID-19, но и гриппа, нужно относиться с очень серьезно. О возможных опасных осложнениях гриппа предупредила врач-терапевт, гематолог Диана Ким.

Осложнения могут проявиться в течение месяца после перенесенного гриппа. Доктор Ким напомнила, что, казалось бы давно известный "грипп относится к инфекционным тяжелым вирусным заболеваниям и имеет свои последствия и осложнения".

К таким осложнениям относятся поражение сердца в виде эндокардитов, миокардитов. Врач-гематолог отметила, что миокардиты часто диагностируются у пациентов, переболевших гриппом. Диана Ким в интервью радио Sputnik вторым органом, о котором надо позаботиться, назвала почки.

Как она пояснила, после перенесенного гриппа всегда надо сдавать общий анализ мочи, так как можно не чувствовать никаких проявлений заболевания почек, а поражение может присутствовать.

Грипп может спровоцировать любое аутоиммунное заболевание: тромбоцитопению (патологическое снижение тромбоцитов в крови), поражение суставов. Редкое, но как сказала Ким, бывает осложнение – поствирусный энцефалит (воспаление головного мозга).

Врач-терапевт также назвала причины возникновения осложнений. По словам доктора-гематолога, чаще всего это дисбаланс иммунной системы и ранний выход на работу. Средние сроки пребывания на больничном при спокойном течении гриппа – 10-14 дней, но индивидуально решает врач.

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