Артист Олег Протасов вызвал «звёздного» адвоката Сергея Жорина на поединок в октагоне

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3 ноября 2021, 12:44 Оксана Шкода, Журналист

Фото: Оксана Шкода; На фото: Олег Протасов

Актёр, поэт и шансонье вызвал главреда журнала «Кодекс Чести» в октагон, где намерен наказать его за «чертячье» поведение. «АН» связались с Олегом Протасовым и выяснили подробности.



«Я вызываю на бой в октагон по правилам бокса в перчатках ММА так называемого адвоката Сергея Жорина за неоднократное рукоприкладство в отношении женщин! Промоушен «Наше дело» готов предоставить площадку для этого поединка. Если Жорин откажется, прослывёт с*ыкуном и трусом!», – в частности, написал в Instagram Олег Протасов, подкрепив эти слова видео из октагона упомянутого промоушена. Актёр обвинил адвоката в том, что тот избивал свою бывшую супругу, известную журналистку Катю Гордон и бывшую гражданскую жену, Заслуженную артистку РФ Жанну Эппле.

Фото из Instagram Олега Протасова

Ответ Сергея Жорина не заставил долго ждать: в комментариях адвокат отметил, что, мол, «главное, чтобы так называемый актёр не прослыл треплом, рассказывая сказки про Жанну Эппле, на которую я якобы поднимал руку». При этом Жорин предложил разобраться «без камер и лишних свидетелей», и пригласить на выяснение отношений саму Жанну.



«Ты, Сергей, оказывается, не только трус, но и брехло! Я своими глазами видел, как ты признаёшься, что бил Катю Гордон. А мне лепишь горбатого! Я не за деньги тебя вызываю в октагон, а за твоё чертячье поведение! Если ты не подлец, соглашайся на бой со мной! Или кишка тонка ответить, как мужчина, в октагоне?» – обосновал свой вызов Протасов, после чего адвокат назвал его «клоуном» и «побирушкой» за то, что накануне артист собирал денежные средства на сберкарту.



«…Да, я публиковал номер карты, когда собирал недостающую сумму денег на похороны моего друга, известного артиста Виктора Проскурина. Эту публикацию я удалил, и вообще, это никак не должно было волновать Жорина! Но он почему-то разволновался по данному поводу и прилюдно оскорбил меня, назвав «побирушкой», чем в очередной раз продемонстрировал своё чертячье поведение. И теперь, помимо желания отомстить за избитых им женщин, я вызываю Жорина в октагон и за озвученное им личное оскорбление в мой адрес. Кстати, некоторые свои комментарии он старательно подтёр. Но интернетные рукописи, как известно, не горят. И он должен ответить за свои слова», – объяснил «АН» Олег Протасов.



Фото: Оксана Шкода; На фото: Олег Протасов



По информации «АН», в промоушене «Наше дело», специализирующимся в формате поп-ММА, действительно готовы предоставить площадку для выяснения отношений между Олегом Протасовым и его визави – Сергеем Жориным. К слову, ранее этого адвоката, часто попадающего в скандальные истории, вызывал на аналогичный бой известный шоумен Никита Джигурда. Впрочем, зная боевой нрав последнего, Жорин нарочито игнорирует «брошенную» ему перчатку. Теперь же, по словам Джигурды, он решил передать Сергея Жорина «на потеху» Олегу Протасову.

Фото: Оксана Шкода; На фото: Олег Протасов и Никита Джигурда



«…Поскольку Жорин периодически объявляет меня сумасшедшим, несмотря на предоставляемые мною справки о моей нормальности, и никогда в силу своей трусости не выйдет со мной на бой, то я с удовольствием понаблюдаю за его поединком с великолепным артистом и человеком Олегом Протасовым. Которого, я надеюсь, Жорин по привычке не объявит сумасшедшим. В победе Протасова я не сомневаюсь. Заодно посмотрим: Жорин таки мужчина или же он – типичный балабол, постоянно прикрывающийся «звёздными» клиентами. И раз уж он боится выйти со мной в рамках ММА, значит, будет вынужден участвовать с Джигурдой не в спортивной, а в судебной дуэли», – подчеркнул «АН» Никита Джигурда.



Напомним, ранее Никита Джигурда заявил о том, что подаёт в суд на Владимира Соловьёва, Сергея Жорина и Иосифа Пригожина по ст.128 УК РФ (клевета) и ст. 152 ГП РФ (защита чести, достоинства и деловой репутации) за публичное распространение ими ложной и клеветнической информации. При этом артист готов отозвать свой иск в отношении любого из вышеперечисленных, кто согласится выйти с ним на поединок в октагон по правилам бокса в облегчённых перчатках ММА.

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