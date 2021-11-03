Александру Градскому исполняется 72 года: биография певца и композитора

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3 ноября 2021, 11:56 Наталья Полянская

Сегодня свой день рождения отмечает советский и российский певец Александр Градский. Известному композитору исполняется 72 года.



Александр Борисович Градский родился 3 ноября в 1949 года в Челябинской области. Его отец был инженером-механиком, а мать была выпускницей ГИТИСа. В 1957 году семья переехала в Москву. Настоящая фамилия Александра - Фрадкин, но после смерти матери он взял её фамилию. Несколько лет мальчик жил с бабушкой в деревне Расторгуево.



Большую популярность ему принесла советская рок-группа «Славяне» и «Скоморохи».

Градский является выпускником факультета академического пения ГМПИ имени Гнесиных. В 1976 году он записал композицию с Александрой Пахмутовой и Николаем Добронравовым под названием «Как молоды мы были» для кинофильма «Моя любовь на третьем курсе». Годом позднее он выступил композитором звуковой дорожки к мультфильму «Принцесса и людоед».

Кроме того, композитор участвовал в организации ряда советских рок-фестивалей. В 1988 году певец исполнил партию Звездочёта в опере «Золотой петушок» в спектакле Большого театра.

Александр Градский является автором музыки более чем к сорока художественным фильмам. Он выпустил более восемнадцати дисков.

В 2014 году Градский открыл в Москве собственный музыкальный театр, строительство которого шло более 20 лет.

А с 2012 по 2015 год певец принимал участие в телепроекте «Голос», и в 2017 году он вновь стал наставником на данном телепроекте.

Александр был женат три раза. Первой его женой стала Наталья Градская. Второй избранницей была Анастасия Вертинская, по профессии она была актрисой. Третьей супругой была Ольга Семёнова. И с 2003 года фактической женой Александра Градского является актриса Марина Кошенко.

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