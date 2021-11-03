Скульптор создал для дочери дом в форме яйца

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3 ноября 2021, 10:18 Анастасия Иванова

Фото: @gregory.orekhov

Российский скульптор Григорий Орехов создал для своей маленькой дочери дом в форме яйца. Внешний вид постройки символизирует жизнь до рождения.



Дом яйцевидной формы выполнен из нескольких сотен пластин из фанеры, уложенных друг на друга. Внутри они создают ступенчатую поверхность. Солнечный свет проникает через окно в вершине. Зайти в дом можно по ступенькам из нержавеющей стали — природа отражается в глянцевой поверхности материала.



Григорий назвал форму идеальной, у которой нет ничего лишнего. Яйцо также считается символом начала, возрождения и бесконечности: «Постройка воплощает в себе вселенную в миниатюре, целый мир в хрупкой оболочке. Оказавшись внутри, человек получает возможность испытать то, что называется «жизнь до рождения», находясь под защитой внешне хрупкой, но прочной конструкции в тишине, которой лишены жители современных мегаполисов».

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