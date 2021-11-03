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На имя умершей москвички оформили кредит в полмиллиона рублей

, 09:36

На имя умершей москвички оформили кредит в полмиллиона рублей

На имя умершей москвички оформили кредит в полмиллиона рублей. Неизвестный воспользовался личным кабинетом женщины на сайте банка.

Россиянка скончалась 19 сентября. Махинация была совершена в это же время. Злоумышленник оформил кредит на сумму в 568 000 рублей на ее имя. Спустя сутки деньги были переведены на карту некоего Абдучачела Р., затем их сняли через банкомат в городе Малоярославце Калужской области.

Один из сотрудников банка обнаружил нестыковки и обратился в полицию. В настоящий момент правоохранители занимаются поиском преступника.

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