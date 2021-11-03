Результаты Всероссийской переписи населения позволят улучшить почтовые услуги

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3 ноября 2021, 07:58 Татьяна Михайлова

Фото Юлии Боровиковой («Вечерний Челябинск»)

Региональное управление федеральной почтовой связи учтет данные о численности проживающих в населенных пунктах и их потребностях.

До 14 ноября включительно проходит Всероссийская перепись населения. Эксперты отмечают, что итоги масштабного исследования позволят разработать необходимые населению долгосрочные государственные программы, в том числе, направленные на социальную сферу.

Результаты переписи учтут и в Управлении федеральной почтовой связи Челябинской области.

«Развитие почтовой инфраструктуры напрямую связано с численностью населения в каждом конкретном населенном пункте, — рассказал директор управления Владимир Образцов. — Так как почта представлена во всех муниципалитетах и значительная часть отделений почтовой связи находится с сельской местности, для нас важно, чтобы активное участие в проходящей сейчас переписи приняли жители как городских, так и сельских населенных пунктов. Кроме того, важно детально представлять «портрет» нашего клиента, чтобы соблюсти соотношение традиционных услуг и новых цифровых сервисов для удовлетворения ожиданий всех категорий граждан. Каждой отрасли, каждому предприятию важно понимать, для кого предназначены результаты их труда. Ответ на этот вопрос могут дать сами жители страны, приняв участие во Всероссийской переписи населения».

Он добавил, что нововведение текущей переписи — возможность заполнить переписные листы на «Госуслугах» — даст старшему поколению гарантию безопасности в условиях пандемии.

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