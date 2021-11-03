В Челябинской области рекультивируют еще одну городскую свалку

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3 ноября 2021, 07:04 Татьяна Михайлова

Челябинская свалка после рекультивации. Фото предоставлено управлением экологии администрации города

В конце 2021 года начнется разработка проекта для Магнитогорской свалки. Работы запланированы на 2023-2024 годы. Об этом сообщил министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев на итоговом форуме Общественной палаты РФ «Сообщество».

Глава регионального ведомства рассказал о реализации федерального проекта «Чистый воздух» на Южном Урале. Участники форума узнали, как в Челябинской области решаются задачи по снижению выбросов. Для этого используется система мониторинга качества атмосферного воздуха, проводится экологизация общественного транспорта и модернизация промышленных предприятий.

В рамках проекта «Чистый воздух» заключены соглашения между 15 предприятиями. Документ предполагает реализацию ряда мероприятий по снижению выбросов в атмосферный воздух.

«Ежегодно каждое предприятие вкладывает денежные средства на обновление оборудования и внедрения новых доступных технологий, которые также влияют на качество воздуха в лучшую сторону», — отметил Сергей Лихачев.

Если говорить о сокращении выбросов от транспорта, то за 2019-2020 годы для Челябинска было приобретено 102 автобуса, работающих на природном газе. На это было направлено 1,7 миллиарда рублей. В этом году региону было выделено 2,3 миллиарда рублей из федерального бюджета. На эти средства закуплены 157 газомоторных автобусов для Челябинска и 10 трамваев для Магнитогорска.

Министр экологии Челябинской области рассказал о проекте рекультивации Челябинской городской свалки. К этому моменту там завершены работы, запущено оборудование для сбора и утилизации фильтрата, поверхностного стока и биогаза. В своем выступлении Сергей Лихачев анонсировал рекультивацию Магнитогорской городской свалки. В конце 2021 года начнется разработка проекта, работы будут проводиться в 2023-2024 годах.

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